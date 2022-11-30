يرجح رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي حدوث بعض المفاجآت في صراع التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022. وقال الخليفي، في تصريحات، «بالطبع أدعم لاعبي باريس بنسبة 100% في المونديال، وأعتقد أنه قد تكون هناك بعض المفاجآت خارج البرازيل وحتى الأرجنتين التي تتعافى»، وأضاف «لدينا إسبانيا، وبلا شك البرتغال وفرنسا وكذلك ألمانيا، التي ستكون أقوى إذا تأهلت.. إسبانيا عبارة عن مجموعة من الشباب يلعبون معا. إنهم فريق جيد جدا».



وردا على ما يشاع في فرنسا حول أنه بمجرد انتهاء كأس العالم ستنتهي العلاقة بين باريس وقطر، علق قائلا «هذه الأمور تجعلني أضحك.. لا أعرف إذا كان يجب أن أجيب عن هذا السؤال بصدق، لأنه يبدو لي كمزحة، أليس كذلك؟».



وزاد «هذه مجرد بداية بين قطر وسان جرمان، نحن على وشك الدخول في مرحلة ثانية سنرى فيها نموا مذهلا. أيامنا الأكثر إثارة لم تأت بعد في باريس وفي كل الأندية التي تمتلكها المجموعة».