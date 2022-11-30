الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قام حارس مرمى منتخب الكويت السابق والمحلل الفضائي لشبكة قنوات الكأس القطرية، خالد الفضلي بتجربة فريدة من نوعها وذلك بحضور 4 مباريات من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

حيث انطلق الفضلي إلى ستاد أحمد بن علي لحضور لقاء اليابان وكوستاريكا في المواجهة التي انتهت بفوز كوستاريكا بهدف نظيف سجله كيشير فولر، ثم تابع المواجهة الثانية التي جمعت المغرب وبلجيكا في ستاد الثمامة والتي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بهدفين نظيفين، كما قام بالذهاب إلى ستاد خليفة الدولي لحضور لقاء كرواتيا وكندا الذي انتهى بفوز «رفاق لوكا مودريتش» 4-1، وفي المباراة الرابعة طار الفضلي إلى ستاد البيت لمتابعة لقاء القمة بين ألمانيا وإسبانيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.