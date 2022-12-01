أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) أسماء المدارس الست الفائزة بالمراكز الـ 3 الأولى للبنين و3 مراكز الأولى للبنات في مسابقة الكويت المدرسية السنوية للروبوت الـ 16 التي ينظمها بالتعاون مع وزارة التربية لطلاب المرحلة المتوسطة بعنوان «روبوت التخطيط والبناء» للعام الدراسي الحالي.



وأكد المدير الإقليمي لمكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» داود الأحمد أن التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية السنوية للروبوت الـ 16 شارك بها 46 طالبا وطالبة كونوا 23 فريقا مثلوا 10 فرق لـ 7 مدارس بنات، إضافة إلى 9 مدارس بنين مثلها 13 فريقا طلابيا.



وكشف الأحمد عن مدارس البنين الفائزة بالمراكز الـ 3 الأولى وهي كما يلي: «المركز الأول مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر المتوسطة بنين ومثلها الطالبان سلمان نواف ومحمد راشد العجمي، والمركز الثاني حصدته أيضا مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر المتوسطة بنين بفريق آخر مكون من الطالبين محمد داود شمس الدين وسيف راشد العجمي، بينما ذهب المركز الثالث إلى مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة بنين بفريق طلابي مكون من يوسف علي المظفر وفهد حمود خليفة عبدالله.



وأوضح أن مدارس البنات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هي (مدرسة القادسية المتوسطة بنات بفريق مكون من الطالبتين ريان محمد الزايد وسارة مهدي الوزان، والمركز الثاني حصدته أيضا مدرسة القادسية المتوسطة بنات بفريق ثان مكون من الطالبتين هلا عبدالله الرشيدي وحصة حمود العنزي، وحققت المركز الثالث مدرسة السرة المتوسطة بنات بفريق من الطالبتين لطيفة الخليفي ومريم جمال).



وبين أن المسابقة هذا العام مرت بمراحل تنسيقية وتدريبية بدأت بتنظيم لقاء مع المعلمين والمعلمات المشاركين في المسابقة إضافة إلى عقد دورة تدريبية للمعلمين الجدد وورشة عمل للجنة التحكيمية، مشيدا بهذا الخصوص بطلاب كلية الهندسة والبترول من قسم هندسة الكمبيوتر لتولي مهام اللجنة التحكيمية والمشاركة في التنظيم وعددهم 8 طلاب وطالبات والذين تم تأهيلهم في برنامج تدريبي بإشراف رئيس لجنة التحكيم د.عبدالله المطوع عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت كلية الهندسة والبترول.



وأشار الأحمد إلى أهمية التعاون الإيجابي والمميز بين (ملست آسيا) والعديد من الجهات الكويتية المعنية بالشباب والناشئة، مشيدا بتعاون وزارة التربية المتواصل، لافتا إلى أن المسابقة تدخل في نطاق أنشطة متعددة تنظمها المنظمة لأبناء الكويت ومنها ملتقيات وفعاليات وطنية وآسيوية وعربية ودولية ذات مستوى عال يشهد لها داخل الكويت وخارجها، ومشيرا إلى ان مكتب المنظمة يسعى من خلال تلك المسابقة إلى دعم ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا الحديثة بين طلاب المدارس المشمولة في برامجه السنوية التخصصية خاصة أن الكويت من الدول الرائدة في مجالات التعليم اللاصفي.



يذكر أن منظمة (ملست) العالمية تأسست في كندا عام 1987 وتهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة البرامج والأنشطة العلمية في أوقات الفراغ والمساهمة في نشر الثقافة العلمية.