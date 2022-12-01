بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.