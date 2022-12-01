آلاء خليفة



أوضح السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي لتذكير العالم بنكبة فلسطين وإبقاء قضية الشعب الفلسطيني حية في أعين ووجدان العالم اجمع، مشيدا بمتانة العلاقات الكويتية - الفلسطينية والتي يشهد لها التاريخ.



جاء ذلك على هامش فعالية «الكويت والقضية الفلسطينية» التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت صباح امس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى الكويت، وبحضور عدد من السفراء والديبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها برعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي وبحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة لقطاع الأبحاث د.عثمان الخضر. وقال طهبوب في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن احتفالية مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت يعكس عمق ومتانة العلاقات الكويتية - الفلسطينية المميزة والتي بدأت مع بدايات القرن الماضي عندما تم جمع التبرعات من أجل ترميم المسجد الأقصى ثم انتقلنا إلى وصول البعثة الأولى من المعلمين الفلسطينيين إلى الكويت عام 1936 وبداية تأسيس نظام التعليم في الكويت واستمر هذا الأمر طوال السنوات وأعيد إحياؤه منذ 4 سنوات واستمر حتى يومنا هذا ولم تتوقف الكويت لحظة واحدة عن دعم الشعب الفلسطيني أو دعم القضية الفلسطينية سواء سياسيا أو اقتصاديا وكانت الكويت ومازالت وستبقى أحد الداعمين الرئيسين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين تتمسك وبكل قوة بتلك العلاقات. واستطرد السفير الفلسطيني قائلا: إن ما يميز الكويت عن جميع دول العالم أن دعم الكويت للشعب الفلسطيني خال من أي أجندة سياسية فهي تدعم فلسطين إيمانا منها بعدالة القضية وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس وان يعيش مثله مثل باقي شعوب العالم، موضحا أن الشعب الفلسطيني يطالب باستقلاليته وحريته وبالتالي فإن الكويت العظيمة بمواقفها تدعم القضية الفلسطينية.



وختم قائلا: الكويت بالنسبة لنا هي العمود الفقري لصمود الشعب الفلسطيني، الكويت قدمت على المستوى السياسي والشعبي والبرلماني دعما قويا لقضية فلسطين في جميع المحافل الدولية.



موقف ثابت



من جانبه، قال رئيس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.فيصل أبوصليب لـ «الأنباء» إن هذه المناسبة فرصة لنا بجامعة الكويت لإعادة تأكيد دعم الكويت للقضـيــة الفلسطينيــة خصوصا ان تلك الفعالية مقامة تحت عنوان «الكويت والقضية الفلسطينية»، وهي تتضمن معرضا مصورا عن المسار التاريخي والسياسي والاجتماعي والشعبي والرسمي لدعم الكويت للقضـيـــة الفلسطيـنـــية ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان خطابي مصغر بمشاركة عدد من المتحدثين لتأكيد دعم الكويت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.



وأكد أبوصليب أن الكويت موقفها ثابت في دعم القضية الفلسطينية وضد التطبيع وأن الحل العادل لا يتحقق إلا بتطبيق القرارات الشرعية وإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن فلسطين مهد الرسالات السماوية وهي ارض المحشر والمنشر وشرفها الله بوجود المسجد الأقصى.

