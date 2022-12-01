أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



لقد حرص البنك الأهلي الكويتي منذ إطلاق الحملة وعلى مدى العامين الماضيين، على المساهمة في تعزيز دوره كجزء من القطاع المصرفي الكويتي، مقيما العديد من المبادرات ذات الصلة، وتأتي شراكة البنك مع جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية تأكيدا على بذله كل جهد في سبيل رفع مستوى الوعي المصرفي في جميع أنحاء الكويت.



وتعقيبا على الشراكة، أكدت ليلى القطامي، رئيسة وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي التزام البنك المستمر بتقديم الدعم لحملة لنكن على دراية، وأضافت: إن شراكتنا مع جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية تمنحنا فرصة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وهذا بدوره يساعد على توسيع نطاق جهودنا التي بذلناها على مدى العامين الماضيين مساهمين بذلك في نجاح الحملة.



ومن خلال الشراكة، سيعمل البنك الأهلي الكويتي على تزويد جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية بالمواد الإعلامية ذات الصلة بالحملة لتثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات المالية والمصرفية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر فهم حقوقهم المصرفية، والاستفادة من خدمات البنك المتنوعة، وكيفية الحفاظ على سلامة وسرية معلوماتهم المالية، وإتمام معاملاتهم المالية بطرق آمنة.



يحرص البنك الأهلي الكويتي على نشر كل ما يتعلق بالمبادرات والأنشطة التي يقوم بها في إطار الحملة، وذلك عبر قنوات الاتصال المتنوعة، من خلال مقاطع فيديو توعوية، وبيانات صحافية، وإعلانات خارجية وإعلانات داخل الفروع، وغيرها. فمن خلال ما سبق ذكره يتمكن البنك الأهلي الكويتي من تمكين الحملة من نشر المعلومات التوعوية القيمة على نطاق واسع.



بناء على التعاون، سوف تقوم جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية بتوزيع الكتيبات والمواد الإعلامية الخاصة بالحملة داخل مبنى الجمعية، فضلا عن قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتوصيل الرسائل المتعلقة برفع مستوى الوعي المالي والتعريف بحقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.



.. ويعلن رابح «الفوز» الأسبوعي



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز جاسم محمد البلوشي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.