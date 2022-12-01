جدد بنك الخليج مشاركته السنوية في المبادرة العالمية «Orange the World» التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للقضاء، من خلال إضاءة مبناه الرئيسي في وسط العاصمة الكويت باللون البرتقالي، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، ويتواصل على مدى 16 يوما، تنتهي في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وتأتي مشاركة بنك الخليج في هذه الحملة تأكيدا على الإنجاز الذي حققته الكويت بإصدار قانون 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري ودعم جهود الدولة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، وهي جزء من خطة التنمية الوطنية و«رؤية الكويت 2035».



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: ترتكز مسؤوليتنا في بنك الخليج على الاستدامة بمختلف مستوياتها، البيئية، والاقتصادية، والمجتمعية. وللوصول إلى هذا الهدف السامي، لابد من ضمان الأمان لكل أفراد المجتمع وأطيافه، لنتمكن من العمل معاً نحو الهدف.



وأضافت: ندعم في بنك الخليج حملة «Orange the World» إيمانا بحق النساء في الأمان، وتأكيدا على رفض العنف ضدهن، ولهذا نؤكد دعمنا الكامل لهدف «المساواة بين الجنسين» وهو أحد الأهداف السامية التي تسعى إليها الأمم المتحدة.



وأشارت إلى أن بنك الخليج كان من أولى الجهات الكويتية التي وقّعت على مبادئ تمكين المرأة (WEPS) في موقع الأمم المتحدة، لافتة إلى أن البنك اتخذ خطوات عملية كثيرة لتمكين المرأة في البنك منها زيادة نسبتهن في الإدارة العليا، ومساواة الرجال والنساء في كافة المزايا الوظيفية داخل البنك.