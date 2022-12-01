يعقوب العوضي



حسم فريق كرة اليد بنادي القادسية موقعته مع الغريم التقليدي العربي بنتيجة 28-26 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة مواصلا ملاحقة متصدر الترتيب العام الكويت والذي يملك نفس الرصيد وينفرد بفارق الأهداف عن الأصفر بينما بقي رصيد العربي على 6 نقاط.



وفي مباراة أخرى حقق اليرموك فوزا صعبا على كاظمة بنتيجة 29ـ28 ورفع رصيده الى 4 نقاط فيما ظل البرتقالي على رصيده السابق بـ 3 نقاط.



وفي مباراة الديربي فقد تفوق القادسية وتألق في صفوفه عبدالوهاب المزين وعبدالعزيز سالمين والمحترفان خالد الحاج يوسف والياباني تاكودا بالتسجيل من مختلف المسافات فيما تصدى حارس المرمى فهد كرم لعدة كرات محققة للأخضر.



وفي الشوط الثاني استغل العربي بعض الأخطاء الدفاعية للملكي ليقلص الفارق الى هدف مع الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ولكن خطأ فنيا هجوميا أعطى الأفضلية للأصفر والذي استغله الحاج يوسف لينهي المباراة بفارق هدفين.