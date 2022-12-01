مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة لكأس زين، في اطار منافسات المجموعة الثانية حيث يلتقي القادسية برصيد 9 نقاط مع كاظمة بـ 4 نقاط على ستاد عبدالله الخليفة، وفي التوقيت نفسه يلتقي الفحيحيل بلا رصيد من النقاط مع برقان بـ 3 نقاط على ملعب التضامن.



ويسبق اللقاءين مباراتان تنطلقان في الساعة الرابعة عصرا حيث يلتقي الكويت مع خيطان وفي رصيد كل منهما 4 نقاط وذلك على ستاد مبارك العيار، كما يواجه السالمية بـ 6 نقاط فريق اليرموك الذي يحمل في جعبته 4 نقاط وذلك على ستاد نادي الشباب.



وتستكمل منافسات الجولة غدا الجمعة بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعة الاولى حيث يلتقي العربي برصيد 7 نقاط مع النصر الذي يمتلك 3 نقاط، وذلك على ملعب ناصر العصيمي.



وفي مباراة أخرى يلتقي الساحل بـ 7 نقاط مع فريق الصليبخات بنقطة واحدة على ستاد نادي الشباب. وتقام المباراتان في تمام الساعة الرابعة.



وتختتم المنافسات بلقاء يجمع فريق التضامن بلا نقاط مع الشباب برصيد نقطتين على ملعب الاول.