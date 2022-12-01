هل تساقط الشعر يؤشِّر على نقص فيتامينات معينة في الجسم؟



خلال الأشهر الباردة، يكافح الكثيرون للحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين أشعة الشمس (D)، حيث إن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات صحية عديدة.

ويلعب فيتامين D دورا في عمليات مختلفة في الجسم، بدءا من بناء نظام مناعة صحي إلى الحفاظ على قوة العظام.



وبالنظر إلى أن نقص هذه المغذيات الأساسية يمكن أن يظهر في مختلف مناطق الجسم، قد يكون الشعر هدفا واضحا للتأثير السلبي لنقص فيتامين D.

ووفقا للدكتورة ريانا ماكليمونت، رئيسة الطب العام في Livi، فإن تساقط الشعر هو إحدى العلامات التحذيرية لنقص فيتامين D. وعندما ينخفض فيتامين D في الجسم، تواجه الخلايا الكيراتينية في بصيلات الشعر مشكلة في تنظيم نمو الشعر وتساقطه.



وبحثت دراسة علمية، في الصلة بين نقص فيتامين D وتساقط الشعر عند النساء. وبالنظر إلى بيانات 45 امرأة فقدن شعرهن، قيمت الدراسة نفس العدد من النساء الأصحاء المتوافقين في العمر، والساعات التي يقضينها تحت ضوء الشمس في اليوم، ومؤشر كتلة الجسم، للمقارنة.

وأكدت اختبارات الدم أن المستويات المنخفضة من فيتامين D3 كانت مرتبطة في الواقع بتساقط الشعر.



وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب على البالغين والأطفال فوق سن الرابعة أن يحصلوا على 10 ميكروغرامات من فيتامين D يوميا خلال أشهر الشتاء.

وتتوافر المكملات في جميع الصيدليات تقريبا وبجرعات مختلفة. و«بالنسبة لنقص فيتامين D الخفيف، فقد يكون كافيا تناول 10 ميكروغرامات في اليوم. وقد تتطلب حالات النقص الشديدة جرعات أعلى من فيتامين D ولكن يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب العام دائما إذا لم تكن متأكدا من الجرعة المناسبة لك».



المصدر: «إكسبريس»