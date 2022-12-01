القاهرة - ناهد إمام



أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحي للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدما في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.



جاء ذلك خلال استقباله امس وفدا من سفراء دول أميركا اللاتينية، برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو فيلانوفا سفير المكسيك وعميد السلك الديبلوماسي اللاتيني يرافقه السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأميركية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

كما استعرض رئيس الهيئة تطور معدلات عبور السفن بالقناة خلال الآونة الأخيرة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال العام المالي المنصرم 2021/2022، كما كشف الفريق ربيع عن ما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادي الجاري من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.