القاهرة - محمد صلاح



تعاقدت الفنانة جميلة عوض، على بطولة حكاية «لآخر نفس»، لتنضم إلى قائمة نجمات مسلسل «حدث بالفعل» الذي يقدم 101 قصة مقتبسة من الواقع العربي تتعلق جميعها بالأمراض النفسية، ومن المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة.



وحكاية «لآخر نفس»، من إخراج هشام الرشيدي، وسيتم عرضها في حلقتين فقط، وسبق جميلة عوض لبطولة حكايات المسلسل الفنانات دينا الشربيني وشيرين رضا وغادة عبدالرازق وسينتيا خليفة.



ويتضمن العمل 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.