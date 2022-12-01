بيروت - بولين فاضل



شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، واعتمدت مكان التصوير بين الصخور العالية، واتخذت من وحي المكان عبرة، شاركت جمهورها بها، وكتبت في تعليقها على الصور: «الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء أما الأقوياء فيستندون اليها للوصول إلى القمة»، وحظيت إطلالتها بكم هائل من تفاعل الجمهور والمتابعين معها، وأيدوا العبرة التي كتبتها، معربين لها عن حبهم الكبير، وإعجابهم بشخصيتها القوية.



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، حضرت سيرين بمسلسل «العين بالعين» عبر منصة «شاهد» وحقق العمل نجاحا جيدا، ويتكون من 15 حلقة، وهو من بطولتها ومعها كل من: رامي عياش، بديع أبو شقرا، طوني عيسى، وغيرهم، والعمل تأليف سلام كسيري، وإخراج رندة علم.