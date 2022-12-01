عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول رفع وزارة التربية الحظر عن تعيين المهندسين الكويتيين في المواد العلمية كمعلمين في المدارس، ثمن رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل عاليا تعاون وزارة التربية وإطلاق تعيين المهندسين الكويتيين مدرسين للمواد العلمية في مدارسها، مضيفا أن بدء الوزارة وتنسيقها مع ديوان الخدمة في تطبيق مبادرتنا المقدمة منذ أكثر من عام يعكس التزاما بالنهج الجديد الذي أعلنته الحكومة وبدأنا ككل أبناء الكويت نتطلع إلى إنجازاته في الفترة المقبلة.



وأشار العتل في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إلى أن هذه المبادرة من الجمعية جاءت بناء على رغبة أبداها نحو 200 مهندس ومهندسة من حديثي التخرج للعمل في مجال التدريس على الرغم من افتقادهم كادر المهندسين والاكتفاء بكادر المعلمين، مضيفا أنه يمكن الاستفادة من هؤلاء الزملاء في تدريس جميع المواد العلمية التي تواجه الوزارة نقصا فيها الكيمياء، الفيزياء، العلوم والرياضيات والكمبيوتر وغيرها. وأضاف أن انطلاق تنفيذ هذه المبادرة يمثل بالنسبة للجمعية خطوة جادة على طريق تعديل التركيبة السكانية وتكويت المهن من خلال فتح آفاق لعمل المهندسين وكل أبناء الكويت في مختلف المهن، لافتا إلى أن المهندسين قادرون على العمل في الكثير من المجالات الإدارية والفنية وإدارة المرافق واستثمارها وغيرها من المهن المساندة في القطاعين العام والخاص. ووجه العتل الشكر إلى فرق عمل المبادرة بالجمعية والذي ضم الزملاء، م. يوسف حمزة الشريف وم. فهد غنيم الزعبي، م. غنام ظافر العجمي وأمين السر م. فهد ارديني العتيبي.