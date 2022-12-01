هذه أفضل نسخة للمونديال وما قدمته قطر للعالم مصدر فخر للعرب

السعودية والمغرب قدما أداءً متميزاً.. وأميركا الحصان الأسود للبطولة



عبدالحميد الخطيب



تحدث الكاتب المسرحي الشاب عثمان الشطي عن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وعن تنظيم هذه النسخة من المونديال ووصف التنظيم بأنه رائع وناجح وقد يكون الأفضل على مر تاريخ بطولات كأس العالم، لافتا إلى ان الشقيقة قطر أبهرتنا جميعا بجودة التنظيم، كما تطرق الشطي إلى توقعاته لأحداث البطولة والمنتخبات المتأهلة وحظوظ المنتخبات العربية المشاركة، فإلى التفاصيل:



بعد نجاح فرنسا والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا وأميركا في التأهل، من تتوقع ان يلحق بها من المنتخبات الأخرى؟



٭ السعودية والأرجنتين، فرنسا وأستراليا، إسبانيا وألمانيا، كرواتيا والمغرب، سويسرا وغانا.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ المغرب، بعد ان قدم أداء طيبا أمام كرواتيا وبلجيكا وحظوظه قوية للتأهل عطفا على ما يقدمه.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ فرنسا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ المنتخب الفرنسي.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع السعودية وفرنسا، والمغرب والسعودية قدما أداء متميزا أشاد به جميع المتابعين والمهتمين.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ أميركا، التي يتطور منتخبها وكرة القدم فيها بشكل سريع.



من سيكون نجم المونديال؟



اللاعب الفرنسي مبابي.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ لاعب المنتخب الإسباني غافي.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ ستذهب الى حارس منتخب البرازيل أليسون بيكر.



ومن تتوقع ان يحرز لقب الهداف؟



٭ برونو- البرتغال، أو مبابي فرنسا.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ نعم ظهورهما كان بشكل مميز، وفي الأدوار التالية ومع احتدام المنافسة سيكون لهما دور مؤثر مع منتخبيهما.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ بالطبع منتخب إيطاليا، وعلى مستوى اللاعبين الفرنسي بنزيمة.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ تنظيم رائع وأظن ان هذه النسخة ستكون أفضل نسخة للمونديال نظرا لما قدمته قطر للعالم بكل اقتدار وبشكل مشرف، ما يعد مصدر فخر لنا نحن العرب جميعا.