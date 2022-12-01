التقى مدرب المنتخب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي «تيتي» مع المشجع العربي الذي ساعد ابنته في حمل حفيده إلى محطة المترو في الدوحة قبل مباراة «السيليساو» وصربيا التي أقيمت الاثنين الماضي.



ونشرت قناة «الكاس» تقريرا مصورا عن لقاء تيتي بالمشجع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية يقيم في قطر ويدعى حسام سفاريني، وقام تيتي بشكر سفاريني على عمله النبيل مع عائلته وقدم له قميص المنتخب هدية ردا للجميل، في مقر تدريبات البرازيل. من جانبه، قال حسام سافاريني «هذا يعني الكثير لي ولا يقدر بثمن».



وقد حضر سفاريني تدريب المنتخب البرازيلي أمس الأول بصحبة المدرب تيتي، وبعد نهاية التدريب أهداه مدرب «السامبا» قميص المنتخب البرازيلي موقعا من جميع لاعبي المنتخب والمدرب، كما التقط صورة إلى جانب المدرب ولوكا، حفيد تيتي.



يذكر أن تيتي تحدث في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة فريقه مع سويسرا، وبدا متأثرا عندما كشف عن رغبته في الالتقاء بمشجع ساعد أسرته في محطة المترو، وقال «توفر الرياضة أشياء جميلة رائعة، خاصة بالنسبة إلى الصغار من الناحية التعليمية، كانت العائلة عائدة من المباراة، وحتى تصل إلى مترو الأنفاق، كان بعيدا جدا، ولدي حفيدان، ثقيلان جدا، أحدهما مستيقظ، والآخر نائم، وقد جاء رجل عربي وطلب المساعدة، وأخذ حفيدي وحمله، هذه صورة جميلة، جميلة جدا»، لافتا إلى أن هذا الفعل النبيل يظهر جانبا من التضامن الذي يتجاوز الحدود، «جعل المونديال وسيلة للتآخي ووسيلة للاحترام».















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