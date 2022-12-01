وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 1-0 أمس على ملعب الجنوب في الوكرة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (0-1).



ورفعت أستراليا رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا بطلة العالم التي كانت ضامنة تأهلها قبل سقوطها أمس بهدف أمام تونس التي حلت ثالثة بأربع نقاط، مقابل نقطة يتيمة للدنمارك.



وتلعب أستراليا في ثمن النهائي ضد متصدر المجموعة الثالثة، فيما تلعب فرنسا مع ثاني هذه المجموعة التي تضم الأرجنتين وبولندا والسعودية والمكسيك.

وأجرى مدرب أستراليا غراهام آرنولد تعديلا واحدا على التشكيلة التي فازت على تونس 1-0 في الجولة الثانية، حيث أشرك ميلوش ديغينيك بدلا من فران كاراتشيتش في مركز الظهير الأيمن.



وبعدما بدأ بكاسبر دولبرغ ضد تونس (0-0) ثم أندرياس كورنيليوس أمام فرنسا (1-2)، قرر المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند التعديل مجددا في الخط الأمامي باشراك مارتن برايثوايت أساسيا.



ومع استمرار غياب سايمون كاير بسبب إصابة في الفخذ، حمل كريستيان إريكسن شارة القائد في تشكيلة شهدت ثلاثة تعديلات بالمجمل مقارنة مع المباراة ضد فرنسا.

وكانت نية الدنماركيين واضحة منذ البداية وهددوا مرمى الحارس ماثيو راين في أكثر من مناسبة إن كان عبر ماتياس ينسن أو أندرياس سكوف أولسن ويواكيم مايهلي لكن من دون نجاعة، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأت أستراليا الشوط الثاني بتسديدة لجاكسون إيرفاين علت مرمى كاسبر شمايكل بقليل (48)، ثم نجحت في هز الشباك الدنماركية من هجمة مرتدة وتمريرة من رايلي ماكغري الى ماثيو ليكي الذي تلاعب بيواكيم مايهلي يسارا ويمينا قبل أن يسدد في الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى شمايكل (60).

وحاول إريكسن ورفاقه العودة الى اللقاء، فحاصروا الأستراليين في منطقتهم وحصلوا على بعض الفرص لكن من دون أن ينجحوا في ترجمتها، لتنتهي المواجهة بفوز أسترالي في ثاني مواجهة بين المنتخبين في النهائيات العالمية بعد مونديال روسيا 2018 حين تعادلا 1-1 في دور المجموعات ايضا.



أرنولد: لا وقت للاحتفال.. وهيولماند: أنا حزين ومحبط



أعرب مهاجم أستراليا ماتيو ليكي عن فخره بتأهل فريقه لدور الـ 16، وذلك عقب الفوز على نظيره الدنماركي 1-0، وقال «أنا فخور ومرهق للغاية، سنحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفوز، لكن الأمر كله الآن يتعلق بالتعافي».



لكن المدير الفني للمنتخب الأسترالي غراهام أرنولد أكد أنه لا مكان للاحتفال بالتأهل لمرحلة خروج المغلوب، وقال «لا احتفالات ولا نوم ولا وسائل تواصل اجتماعي، كان مجهودهم ضخما، وكان هناك الكثير من اليقين بالإضافة للعمل الجاد».



على الجانب الآخر، شعر المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند بخيبة أمل شديدة بعد الخروج مبكرا من مرحلة المجموعات في كأس العالم.



وقال هيولماند بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف دون رد «أنا محبط، وأشعر بخيبة أمل شديدة، ولكنني أتحمل المسؤولية كاملة».



وأضاف «لا أريد توجيه اتهامات للاعبين، ولكننا خسرنا وخرجنا من المونديال لأننا قدمنا مستويات سيئة، ولم نقدم المستوى المطلوب».



وأشار إلى أنه في حالة غضب بعد المباراة ولا يستطيع تحليل أسباب ما حدث في المونديال، وهذا التراجع الخطير، مؤكدا أنه سيحلل كل شيء بهدوء بعد فترة.



وأكد أن المجموعة التي لعب بها منتخب الدنمارك كانت تسمح له بالتأهل ولكن أداء المنتخب لم يكن على المستوى المطلوب.





الدنمارك وأستراليا في سطور



٭ المباراة: الدنمارك ـ أستراليا (0-1).



٭ الملعب: الجنوب في الوكرة.



٭ الجمهور: 41232 متفرجا.



٭ المجموعة الرابعة ـ الدور الأول (الجولة الثالثة الأخيرة).



٭ الحكم: الجزائري مصطفى غربال.



٭ الأهداف: أستراليا: ماثيو ليكي (60).



٭ الإنذارات: الدنمارك: روبرت سكوف (75)، أستراليا: عزيز بهيتش (4)، ميلوش ديغينيك (57).



٭ التشكيلتان:



٭ الدنمارك(المدرب: كاسبر هيولماند): كاسبر شمايكل - راسموس كريستنسن (ألكسندر باه، 46)، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستنسن، يواكيم مايهلي (أندرياس كورنيليوس، 70) - بيار إميل هويبيرغ، كريستيان إريكسن، ماتياس ينسن (ميكيل دامسغارد، 59) - أندرياس سكوف أولسن (روبرت سكوف، 69)، مارتين برايثوايت (كاسبر دولبرغ، 59)، يسبر ليندرستروم.



٭ أستراليا (المدرب: غراهام أرنولد): ماثيو راين - ميلوش ديغينيك، كاي رولز، هاري سوتار، عزيز بهيتش - آرون موي، رايلي ماكغري (بايلي رايت، 74)، جاكسون إيرفاين، كريغ غودوين (كيانو باكوس، 46) - ماثيو ليكي (أيدين هروستيتش، 89)، ميتشل ديوك (جايمي ماكلارين، 82).