متابعة: هادي العنزي



تغلب منتخب المكسيك على نظيره السعودي 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «لوسيل» المونديالي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة، ليرفع المكسيك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبفارق هدف خلف پولندا التي خسرت من الأرجنتين 2-0، فيما حل «الأخضر» السعودي في المركز الرابع بـ 3 نقاط، وليغادر منتخبا المكسيك والسعودية من الدور الأول.



بداية سريعة للمنتخب المكسيكي الذي اعتمد مدربه جيراردو مارتينو على الكرات الطويلة خلف رباعي خط الظهر السعودي، وجاء التهديد الأول بتسديدة من لويس تشافيز مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس (2)، تبعها انفراد ألكسيس فيغا تصدى له العويس ببراعة (3)، وثالثة سبق العويس رأس المهاجم هنري مارتن (8)، وجاء الرد السعودي عبر تسديدة علت العارضة المكسيكية من محمد كانو (9).



ملامح الدقائق العشر الأولى أظهرت الرغبة الجلية للفريقين بنقاط المباراة الثلاث، ولأجل ذلك تخلى كلاهما عن حذر البدايات، والمبالغة بالتمرير العرضي وسط الملعب، ومنح الفرنسي هيرفي رينار حرية الانطلاق لظهيري «الأخضر» سلطان الغنام وعلي البليهي، فكانت الترجمة الأولى لتلك الثقة والنزعة الهجومية عبر الغنام الذي انطلق حتى وصل عمق الدفاع المكسيكي، لتتم إعاقته على مشارف منطقة الجزاء، نفذها كنو لكنها علت العارضة قليلا (13).



كثف المنتخب المكسيكي من هجماته، عبر التسديد تارة، و«العرضيات» تارة أخرى، صد العويس تسديدة أوربيلين بينيدا (25)، وتكلف المدافع عبدالإله العمري بمنع رأسية بينيدا نفسه من الوصول إلى شباك مرمى فريقه (27)، وعاد نجم الشوط الأول دون منازع بينيدا مهددا مرمى العويس، سدد بقوة لكن تسديدته اصطدمت بدفاع «الأخضر» لتتحول إلى ركلة ركنية (41)، فيما أعاق لاعبو وسط المكسيك هجمات السعودية في مهدها، وقبل وصولها إلى حارسهم غيليرمو أوشوا عبر أخطاء تكتيكية متعمدة.



في المجمل جاء الشوط الأول بأفضلية مكسيكية واضحة، وشكلوا ضغطا متواصلا في الدقائق العشر الأخيرة دون جدوى، وعلى الجهة الأخرى ظهر «الأخضر السعودي» أقل شراسة عنه في مباراتيه السابقتين أمام الأرجنتين وپولندا تواليا، وإن تميز بحسن التنظيم، وسرعة الارتداد، مما ساعده كثيرا في المحافظة على نظافة شباكه، وتعرض دفاع الأخضر لضربة موجعة بخروج علي البليهي للإصابة، ومشاركة رياض شراحيلي بديلا (37).



فعالية هجومية مكسيكية



باغت المكسيك نظيره السعودي بهجوم سريع مع انطلاق الشوط الثاني، ومن ركلة ركنية غمزها سيزار مونتيس لتتهيأ إلى هنري مارتن الذي سجل أول أهداف المباراة (47)، وما هي إلا 5 دقائق حتى أضاف لويس شافيز هدف المكسيك الثاني بتسديدة بعيدة رائعة سكنت أعلى الزاوية اليسرى للحارس محمد العويس (53)، وكاد سلطان الغنام ان يقلص النتيجة لكن محاولته علت العارضة (55)، واصل «الأخضر» محاولات التسجيل، رأسية من عبدالإله العمري علت العارضة (63)، وتبديل تكتيكي لمدرب «الصقور» هيرفي رينار بإشراك عبدالرحمن العبيد بدلا من صالح الشهري، دون جدوى.



ولم يكتف الهجوم المكسيكي بالهدفين، فواصل ضغطه على دفاع الأخضر، تسديدة من هيرفيج لوزانو صدها الحارس المتألق العويس ببراعة (66)، يتبعها بأخرى من هنري مارتن تعلو العارضة قليلا (70)، ورد سالم الدوسري بتسديدة من بعيد علت العارضة (80)، ذهبت الدقائق الأخيرة سجالا بين الفريقين، سجل البديل كارلوس أنتونا ألغي بداعي التسلل (88).



وفي الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل سالم الدوسري هدف «الأخضر» السعودي الوحيد (4+90)، لتنتهي بعدها المواجهة المثيرة في تفاصيلها بفوز المكسيك.



أدار المباراة الحكم الانجليزي مايكل أوليفير، وتمكن من قيادتها باقتدار.







كرنفال الجماهير















