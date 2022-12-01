أظهر تقرير اقتصادي نشر تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق، وهو ما يمثل إشارة أمل بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي يسعى إلى كبح الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة العمل القول إن عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي إلى 10.3 مليون وظيفة، مقابل 7ر10 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.



وجاءت البيانات خلال الشهر الماضي متفقة مع تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على العمال رغم أنه مازال قويا، بدأ يتراجع في ظل التوقعات الاقتصادية السلبية وارتفاع أسعار الفائدة. ورغم ذلك مازال الكثيرون من أصحاب العمل يكافحون من أجل شغل الوظائف الخالية لديهم.



كما تواصل الشركات زيادة الأجور من أجل الاحتفاظ بالعمالة التي تحتاجها.

ومن المتوقع استمرار الخلل بين العرض والطلب في سوق العمل الأمريكية لفترة من الوقت، وهو ما دفع الكثيرين من خبراء الاقتصاد إلى توقع استمرار احتفاظ الشركات بالعمل رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم.