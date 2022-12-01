أظهرت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز أن كريس ليخت رئيس شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية المملوكة لشركة وارنر برذارز ديسكفري قال في مذكرة لجميع الموظفين إن هناك عمليات تسريح جارية.

ووفقا للمذكرة، قال ليخت إن (سي.إن.إن) ستخطر عددا محدودا من الأفراد، وهم في الغالب العاملون بأجر، على أن تخطر الموظفين المتأثرين بالقرار

وكتب ليخت يقول "أعلم أن هذه التغييرات تؤثر على زملائنا المغادرين وكذلك على من يبقون ... لدينا موارد لدعمكم".

وكان خفض الوظائف متوقعا، ويأتي في وقت تتطلع فيه الشركات إلى تقليص التكاليف وتقليل عدد موظفيها استعدادا للتباطؤ الاقتصادي.

كان ليخت قد حذر في أكتوبر تشرين الأول من أن شبكة(سي.إن.إن) ستخضع لتغييرات، مشيرا إلى "القلق الواسع النطاق على خلفية التوقعات الاقتصادية العالمية". وقال ليخت إن التغييرات ستشمل "الأفراد والميزانيات والمشروعات".

وقالت شركة (إيه.إم.سي نتوركس) المشغلة لقنوات تلفزيونية إنها ستخفض موظفيها في الولايات المتحدة 20 بالمئة نظرا لأنها تواجه ضغوطا صناعية وظروفا اقتصادية صعبة.