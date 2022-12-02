في إطار نشر الوعي البيئي وتعزيزه استحدثت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع صندوق حماية البيئة جهاز (البيع العكسي) الصديق للبيئة والذي يعنى بإعادة تدوير النفايات وتوزيعها بشكل آمن وصحيح ويجمع الجهاز العبوات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية فقط بهدف إعادة تدويرها واستخدامها من جديد في الصناعات المختلفة منها الملابس الجاهزة والسجاد والحقائب وغيرها.



ويحصل كل من يضع العبوات داخل هذا الجهاز على نقاط يمكن استبدالها بقسائم شرائية من عدة أماكن مختلفة بهدف تشجيع المجتمع على إعادة التدوير من جانب ولحماية البيئة من جانب آخر، ويتصف هذا الجهاز بالذكاء الصناعي للتعرف على الصور والباركود وذلك لفرز العبوات، كما له قابلية للتحكم والتغيرات عن بعد، ويستقبل ثلاثة أنواع من العبوات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية فضلا عن تقليل النفايات والتلوث والمحافظة على البيئة.



ولا يستقبل هذا الجهاز المنتجات الورقة فهو مقتصر فقط على العبوات، حيث يتسع لعدد من 700 الى 1000 عبوة شريطة ان تكون فارغة وفي حالة سليمة وحجمها من 200 مل حتى ليترين ونصف ليتر ويجب ألا يتم إدخال العبوات دفعة واحدة.



وتم وضع ثلاث نسخ من هذا الجهاز حتى الآن حيث يضم المبنى الرئيسي للهيئة العامة للبيئة جهازا واحدا وآخر في محمية (الجهراء) وواحدا في شركة نفط الكويت على ان يتم تعميم الفكرة على الجمعيات التعاونية وأماكن مختلفة في البلاد.