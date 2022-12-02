عبدالعزيز الفضلي



قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط: برعاية كريمة من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اختتم المعرض والمؤتمر العلمي الثاني لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بعنوان «الأرشفة الإلكترونية وإدارة البيانات»، بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من مختلف دول الخليج والوطن العربي منهم أسماء بارزة في مجال المكتبات والمعلومات أمثال د.حسن السريحي أستاذ علم المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز ود.ربحي مصطفي عليان أستاذ علم المكتبات في الجامعة الأردنية ود.حسين الأنصاري مدير جامعة الكويت الأسبق.



وكشف رئيس المؤتمر السويط أنه قريبا ستنظم الجمعية موسما ثقافيا تدريبيا لمتخصصي المكتبات والمعلومات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع اللجان المعاونة والمساهمة في نجاح المؤتمر وهي اللجنة العلمية واللجنة التنسيقية واللجنة التنظيمية، والشكر موصول للحضور الكبير والمشرف الذي تجاوز ٣٥٠ مشاركا تواجدوا معنا خلال مدة المؤتمر مما يمثل داعما ومشجعا لتقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة.



من جانبه، قال مستشار جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر د.حسين فولاذ: في ختام الجلسات العلمية للمؤتمر خرجنا بمجموعة من التوصيات والتي سوف يتم تقديمها للجهات الحكومية والخاصة لتطوير نظام الأرشفة وإدارة البيانات لديها بما يتوافق مع التوصيات الحديثة التي صدرت من هذا المؤتمر وهي:



1 - الاهتمام ببرامج الأرشفة الإلكترونية الحديثة والاستفادة منها في السيطرة على الوثائق فهي بيئة مرنة تساعد على السيطرة على الكم الهائل من الوثائق والمحفوظات.



2 - ضرورة المعرفة الدائمة بمفاهيم الإدارة الحديثة للأرشفة الإلكترونية والبرامج المتكاملة لهذه المفاهيم وخاصة فيما يتعلق بالوثائق والأرشفة والاستفادة منها في المجالات التوثيقية.



3 - رفع مستوى وعي العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات بمفهوم إدارة البيانات، والعمل على ضرورة وضع سياسات ومعايير واستراتيجيات خاصة بهذا الشأن.



4 - توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في مجال الأرشفة الإلكترونية وإدارة البيانات.



5 - توفير المخصصات المالية والميزانيات المناسبة لتطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية وإدارة البيانات في المؤسسات.



6 - ضرورة وضع خطط استراتيجية خاصة بإدارة البيانات والوثائق من قبل أصحاب القرار.



7 - ضرورة وضع التشريعات واللوائح التي تمكن المؤسسات بمختلف قطاعاتها من أخذ التدابير اللازمة لحفظ حماية وصيانة وتنظم واسترجاع الرصيد الوثائقي بطريقة تكنولوجية.



8 - إنشاء منظومة وثائقية إلكترونية رصينة وفق منهجيات حديثة وشاملة تخضع للمعايير العالمية (آيزو) لإدارة الأرصدة الوثائقية في المؤسسات.



9 - تطوير مهارات العاملين وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل والأدوات لحفظ الوثائق والبيانات واسترجاعها وتداولها ورقمنتها وإدارتها وأرشفتها وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأعرب فولاذ عن شكره لأعضاء اللجنة العلمية والباحثين على التميز في عرض الأبحاث.