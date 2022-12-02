بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي حرصها على اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الأطر القانونية. وشددت خلال استقبالها عددا من المواطنين والمراجعين والموظفين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق (سهل)، على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع دون تمييز والوقوف على مطالب المراجعين بإعطائهم جميع حقوقهم القانونية. ودعت في اللقاءات التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف والوكلاء المساعدون، إلى معالجة الشكاوى ودراسة الاقتراحات المقدمة من المواطنين بالإضافة إلى استقبال التظلمات من الموظفين في جميع القطاعات، وضرورة تسهيل جميع الإجراءات أمام الشكاوى المستحقة وتنفيذ جميع المطالب القانونية للموظفين المتظلمين من بعض القرارات وإنصافهم لتحقيق بيئة عمل جاذبة تنعكس على الخدمات المقدمة في الوزارة.



ويأتي استقبال الوزيرة للمواطنــين والمراجعيـــن والموظفين كــل أسبـــوع استمرارا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكوميـــة وتنفيــــذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.