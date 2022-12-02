بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على كل الأصعدة وفي مختلف الميادين، لاسيما الاقتصادية والعلمية والثقافية وبصورة عززت المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أعرب سموه عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية رومانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.