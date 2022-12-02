قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بجولة في معسكر الصمود، حيث كان في استقباله وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم وكبار القادة.



واطلع النواف في ميدان معسكر الصمود على معرض للآليات والأسلحة والمعدات الحديثة التي دشنها الحرس الوطني لحماية المنشآت الحيوية وإضافة الإمكانات العسكرية والأمنية المتطورة، حيث استمع الى شرح عن دور الآليات العسكرية وأجهزة التفتيش الوقائي للمركبات والأفراد، وأجهزة كشف وتفكيك المتفجرات، وذلك لتوفير أفضل حماية وتأمين للأرواح والممتلكات.



كما قام بجولة على عدد من الوحدات الرئيسية والمرافق في معسكر الصمود، ونقل إلى الضباط والمنتسبين تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، مؤكدا دعم وتشجيع سموه قوات الحرس وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل الجاد المخلص لبلوغ أرقى المستويات وتحقيق أفضل أداء للحرس في مهامه بحماية منشآت الدولة ومساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام وجميع جهات الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما.



وشدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية وتطوير التدريب العسكري بالتعاون مع المؤسسات العسكرية في الداخل والخارج، والتي عقد الحرس معها بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لمواكبة المستجدات العسكرية والأمنية، لافتا إلى توفير كل الإمكانات المادية لصقل خبرات العنصر البشري وتعزيز قدرات الحرس الوطني بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية.