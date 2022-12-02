القيادة السياسية حريصة على دعم القوات المسلحة والوصول بها للمستويات المرجوة من الكفاءة



أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أهمية التعاون والتنسيق الدائم والعمل الجماعي المشترك بين القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية، وتحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى قاعدة (محمد الأحمد البحرية) رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة، حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من قيادات القوة.



ودعا الوزير منتسبي القوة البحرية إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها ومواصلة العمل والتدريب بجدية وتفان وإخلاص، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار الوطن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.



ونقل تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد لمنتسبي القوة البحرية على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل متواصل، مؤكدا حرص القيادة السياسية على دعم القوات المسلحة والوصول بها للمستويات المرجوة من الكفاءة والقدرة والفاعلية.



وذكر البيان أن الوزير استمع خلال الزيارة لإيجاز عن المهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبين وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد. وأشار إلى أن الوزير قام أيضا بجولة في قاعدة محمد الأحمد البحرية، شملت عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، إذ استمع إلى شرح مفصل حول طبيعة عملها والمهام والواجبات والأدوار المنوطة بها.



من جانب آخر، بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن وزير الدفاع أعرب في برقيته عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والتطور والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي الشقيق بالخير واليمن والبركات.