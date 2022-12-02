تواصل طيران الجزيرة توسعها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث أعلنت عن إطلاق خط رحلات مباشر جديد من الكويت إلى عاصمة طاجيكستان، دوشانبي، وذلك لربط المسافرين المتوجهين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والحج بالإضافة إلى توفير وجهة سياحية جديدة مثالية للسياح الباحثين عن ثقافات ومغامرات جديدة.



وتطلق الشركة هذا الخط يوم 29 ديسمبر، حيث ستسير رحلاتها إلى مطار دوشانبي الدولي (DYU) يومي الخميس والسبت، حيث ستغادر الرحلة رقم (J9 631) يومي الخميس والسبت من الكويت الساعة 12:10 ظهرا وتصل الى مدينة دوشانبي الساعة 17:20، بالتوقيت المحلي في البلدين، فيما ستغادر الرحلة رقم



(J9 632) يومي الخميس والسبت من مدينة دوشانبي الساعة 18:50 وتصل الى الكويت الساعة 20:45، بالتوقيت المحلي للبلدين.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «تشغل طيران الجزيرة العديد من الخطوط المباشرة إلى بلدان رابطة الدول المستقلة التي تفتقر لخيارات السفر المباشر بينها وبين الشرق الأوسط، إذ ستلبي رحلاتنا طلبا كبيرا على السياحة الدينية فيما يفتح الباب لطلب جديد للسياحة في دول تتسم بثقافتها الغنية وطبيعتها المتنوعة والتي تبعد بضع ساعات فقط من منطقتنا».



وتشتـهــر طاجيكستان بسياحتــهـا الطبيـعيـــة والصحية والتاريخيـــة والثقافية والرياضـيـــة، حيث توفر للمسافرين مناظر طبيعية ملهمة من قمم الجبال والمروج والبحيرات، وأهمها جبال بامير وفان، حيث الرحلات الاستكشافية فيها مميزة.

كما تشتهر طاجيكستان بمحمياتها الوطنية، حيث النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، فيما تعد أيضا موطنا للعديد من الينابيع الساخنة والمعدنية التي تجذب السياحة العلاجية الصحية والرفاهية.



وبعيدا عن طبيعتها الغنية، طاجيكستان أيضا غنية بالمعالم التاريخية والثقافية كونها شهدت العديد من الحضارات والإمبراطوريات عبر تاريخها.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت تزيد شعبية طاجيكستان في السياحة المستدامة والصديقة للبيئية في رحلات استكشافية تضمن أن يكون تأثيرها إيجابيا على المجتمع.



الجدير بالذكر، أن طيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 54 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.