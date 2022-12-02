باهي أحمد



أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمين محمد العتيبي قرارين، حصلت «الأنباء» على نسخة منهما، يمنحان الترخيص بمزاولة التأمين والمهن التأمينية لـ 8 كيانات قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة بهذا الشأن.



وجاء في القرار الذي يحمل رقم 36 لسنة 2022 بالترخيص لـ 3 شركات وساطة تأمين بمزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية بعد قيامها بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على أن تكون مدة ترخيص النشاط لـ 3 سنوات.



كما أصدر العتيبي قرارا برقم 37 لسنة 2022 بتقييد 5 مراقبي حسابات في سجل وحدة تنظيم التأمين على أن تكون مدة القيد في السجل 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.