قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الكويت والمنطقة تقترب جدا من دخول فترة المربعانية، فيما لاتزال الملابس الصيفية هي السائدة ولم تظهر الملابس الشتوية رغم ان المربعانية من الفترات الباردة في منطقة وسط شبه الجزيرة العربية، وتنخفض فيها درجات الحرارة انخفاضا كبيرا في الماضي وتبدأ عادة المربعانية يوم 6 ديسمبر من كل سنة، ولكن هذه السنة وعلى غير المعتاد لايزال الطقس يميل نحو الدفء، ويرجع ذلك الى تمركز ضغط جوي يمكن وصفه بالمرتفع، حيث يكون الضغط الجوي على سواحل الخليج بقوة 1014 مليبار، بينما يكون منخفضا بين 1012-1010 مليبار على السواحل الغربية والمطلة على البحر الاحمر.



واضاف: هذا الضغط الجوي أدى الى هبوب رياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تكون سرعتها بين 18-10 كلم/س، وسيستمر الطقس الدافئ حتى مساء السبت 3 الجاري، حيث من المحتمل ان تضعف فرصة سقوط الامطار ولكن من بعد منتصف الليل يوم السبت 3 الجاري أو في فجر الاحد 4 الجاري، ومن المحتمل سقوط امطار خفيفة في هذا اليوم.



وتوقع الخبير الفلكي عادل المرزوق ان تهب بعد ذلك رياح تكون بين شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تزيح الغيوم من المنطقة وتجعل الجو صحوا ومشمسا تقل فيه كثيرا فرصة سقوط المطر حتى منتصف هذا الشهر، ونتيجة لهبوب الرياح الشمالية فإن الجو سيميل الى البرودة قليلا، خصوصا في يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع ان تنخفض درجة الحرارة قليلا وتكون بين 20-18 درجة مئوية في النهار، وفي الليل قد تنخفض اكثر من ذلك وتكون في حدود 12-10 درجات مئوية.



وتابع: يلاحظ الجميع ان درجات الحرارة في هذه الايام هي اعلى من المعدل العام بكثير من المعدل العام لهذه الفترة، حيث يكون بين 22-18 درجة مئوية وفي النهار والليل 12-8 درجات مئوية، فالحرارة في هذه الايام تكون بين 27-24 درجة مئوية في النهار، اما في الليل فتنخفض قليلا فتكون في هذه الفترة بين 19-17 درجة مئوية.



واشار الى وجود احتمال في استمرار هبوب الرياح الشمالية الى الشمالية الغربية حتى منتصف الشهر الجاري، لذلك فإن الطقس يحتمل ان يكون بين صحو وغائم جزئيا، والمحتمل ايضا ان يستمر معدل الدفء في الجو بشكل عام مع احتمال انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة خلال الايام القادمة، والله اعلم.