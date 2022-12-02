مبارك الخالدي



عادت الى البلاد مساء أمس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم قادمة من مدينة دبي الاماراتية، بعد انتهاء معسكره الذي انطلق 13 نوفمبر الماضي على ملعب الضباط في دبي تخللته مباراتان وديتان، فاز في الأولى على لبنان 2-0 ، وفي الثانية على منتخب الجزائر«المحليين» بهدف دون رد.

من جانبه اشاد مدرب الازرق البرتغالي روي بينتو بالمردود الايجابي للمعسكر، مبديا رضاه عن الفائدة الفنية التي تحققت في المعسكر، حيث منحته المباراتان الوديتان الفرصة للوقوف على مستوى كل لاعب، كما ساهمتا في زيادة التجانس بين اللاعبين خصوصا ان صفوف الأزرق تضم عددا من العناصر التي تشارك مع المنتخب للمرة الاولى.

وقال بينتو عبر بيان رسمي لموقع اتحاد الكرة، إن الفرصة لاتزال مواتية لكل لاعب يمتلك إمكانات مميزة وقادر على خدمة الأزرق في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا الى انه سيتابع منافسات البطولات المحلية لمراقبة اللاعبين واختيار افضل العناصر والأنسب للقائمة المقبلة.

وفي شأن متصل، ذكرت وسائل إعلام عراقية ان اتحاد كرة القدم العراقي تلقى موافقة اتحاد كرة القدم الكويتي على خوض الأزرق مباراة ودية مع المنتخب العراقي احتفالا بافتتاح ملعب الميناء بالبصرة 30 الجاري، والذي سيحتض منافسات بطولة «خليجي 25» المقررة في البصرة 6 يناير المقبل.