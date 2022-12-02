في ضوء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، نظم بنك الكويت الدولي (KIB) بطولته الداخلية السنوية لكرة القدم كجزء من مبادراته التي تهدف إلى إشراك موظفي البنك ضمن الفعاليات الرياضية والصحية الممتعة، والتي تعزز بيئة عمل إيجابية في البنك.

وفي هذا السياق قال عبدالله الخميس، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي بـ KIB، في تصريح: تسهم هذه المبادرات في تعزيز الشغف والشعور بالانتماء لدى الموظفين في البنك، وخلق بيئة عمل إيجابية ومبدعة، لاسيما أن مثل هذه الفعاليات الرياضية التي ينظمها KIB تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم وممارسة هواياتهم المفضلة وتمنحهم الشعور بالألفة وممارسة ما يحبونه داخل المؤسسة كعائلة وليس فقط كزملاء عمل.

ولفت الخميس إلى اختيار البنك لتنظيم بطولته الداخلية لكرة القدم هذا العام تزامنا مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا، في مبادرة تعكس مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم الجهود المبذولة على مستوى العالم للحد من انتشار المرض وتداعياته، وزيادة التوعية بتفاصيل هذا المرض ومسبباته وطرق علاجه، لاسيما في حالات الاكتشاف المبكر له، بالتعاون مستشفى عالية الدولي ومختبر ميد الطبي.