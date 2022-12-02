الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أكد المدرب الأرجنتيني السابق لنادي باريس سان جرمان وتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو أنه لا يمانع في تدريب المنتخب الإنجليزي وخلافه المدرب الحالي غاريث ساوثغيت، بعد نهاية مونديال قطر.



وقال بوكيتينو لـ«الأنباء» إنه فوجئ بارتداء مواطنه ميسي قميص سان جرمان، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يستمر ليونيل في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.

وتابع أنه يشعر بالفخر لكون ناديه السابق نيولز أولد بويز، شهد انطلاق أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل مارادونا وأيضا ميسي، وأنه لم يسبق له الالتقاء بمارادونا، متمينا أن يشاهد ميسي بقميص نيولز أولد بويز مجددا.



وأشاد بأداء المنتخب الفرنسي حامل اللقب رغم خسارته الأخيرة أمام المنتخب التونسي 0-1 في كبرى مفاجآت مونديال قطر، مشيرا الى أن «الديوك» تعاني من وجود غيابات في صفوفه أبرزها كريم بنزيمة وبول بوغبا ونغولو كانتي ومايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي وكريستوفر نكونكو.

هذا، ورشح بوكيتينو نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي لنيل جائزة أفضل لاعب بالبطولة وأيضا هدافها، موضحا أن زميله في النادي الباريسي نيمار سيكون له دور مع منتخب بلاده البرازيل، ومتمنيا أن يتعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات.



وتحدث بوكيتينو عن منتخب إسبانيا، مؤكدا أن مدربها لويس إنريكي من المدربين المتميزين في الكرة الإسبانية، ويقدم عملا رائعا مع «الماتادور» منذ توليه المهمة، وعلى المستوى الشخصي فأنا أقدره كمدير فني، رغم اختلافي مع طريقة لعب المنتخب الإسباني في المونديال وتحديدا خلال لقاء ألمانيا.



وتنبأ مدرب توتنهام السابق بمستقبل الشاب غافي مع الكرة الإسبانية، مؤكدا أنه موهبة كروية رائعة، لاسيما أنه يسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى درجات التألق مع الكرة العالمية خلال السنوات القادمة، كما قال إن زميله بيدري لديه عيب خطير وهو أنه بطيء، ورغم ذلك فهو امتداد لأساطير برشلونة تشافي وإنييستا.