عبدالعزيز الفضلي - الدوحة: عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي



وصل وفد مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين إلى مدينة الدوحة، لحضور جانب من مباريات المونديال، وذلك تلبية لدعوة من أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لهم لحضور إحدى مباريات كأس العالم، وذلك هدية عرفان لاحتفالية أقامتها المدرسة ابتهاجا بمناسبة تنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.



وفي مقطع الفيديو الشهير، وصف الطلاب التنظيم القطري للبطولة الكروية بأفضل نسخة كأس عالم، وعدوا نجاح قطر فيها نجاحا عربيا. ويتكون وفد المدرسة من 104 أشخاص 68 طالبا و32 معلما والمدير و3 مدراء مساعدين.



ومن المقرر أن يحضر وفد المدرسة لقاء البرتغال وكوريا الجنوبية اليوم على ستاد المدينة التعليمية في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قد استقبل في مكتبه صباح أمس السفير القطري علي آل محمود، تقديرا للدعوة الكريمة من قيادة دولة قطر لمدرسة بلاط الشهداء الثانوية - بنين لحضور مباريات بطولة كأس العالم، وحضر اللقاء وفد من مدرسة بلاط الشهداء برئاسة مدير المدرسة علي الظفيري.



وأكد د.العدواني عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت وقطر على المستويين الرسمي والشعبي، وما لها من امتداد تاريخي بين البلدين الشقيقين.



كما عبر العدواني عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعوة الكريمة والبادرة الأبوية لأبنائه طلبة مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين لحضور مباريات بطولة كأس العالم.



وأكد الوزير العدواني أن الكويت حكومة وشعبا يشيدون بالتطور الكبير الذي تشهده قطر على جميع الأصعدة خاصه النجاح الكبير في تنظيمها لكأس العالم، والذي يعد أضخم حدث رياضي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي نفخر به جميعا.



من جهته، قال مدير مدرسة بلاط الشهداء علي الظفيري: «إننا سعدنا بهذه الدعوة والاستضافة من حاكم دولة قطر سمو الشيخ حمد بن تميم». وأشار إلى أن الإدارة المدرسية تحرص دائما على ترسيخ أواصر المحبة والوحدة الخليجية.