كنت أتمنى أن يقدم العرب صورة أفضل مما ظهروا بها

بيكر أفضل حارس.. ومبابي سيخطف لقب الهداف



مبارك الخالدي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، وهو لاعب العربي زيد زكريا، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



بعد أن شرف دور المجموعات على النهاية، ما المنتخبات التي حظيت بإعجابك؟



٭ المنتخب السعودي، الذي كان يحتاج الى مساندة الحظ له، والمنتخب الفرنسي بأدائه الثابت، والمنتخب الأميركي الذي يضم عددا من اللاعبين الجيدين، وبالطبع منتخب البرازيل بنجومه.



منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة؟



٭ المنتخب الأميركي الذي سيلعب مع هولندا في الدور ثمن النهائي.



الأقرب الى بلوغ المربع الذهبي؟



٭ البرازيل والارجنتين والبرتغال وفرنسا.من تتوقع ان يتوج بطلا للمونديال؟



٭ البرازيل دائما في قمة بورصة الترشيحات.



منتخب تشجعه، وآخر كنت تتمنى أن يكمل المشوار؟



٭ أنا من مشجعي البرازيل، وكنت اتمنى ان تظهر قطر بمستوى أفضل لتكتمل الفرحة التاريخية بإقامة المونديال على ارض خليجية عربية.



من تتوقع أن يكون الحصان الاسود للمونديال؟



٭ منتخب السنغال لما يمتلكه من لاعبين مميزين.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ أعتقد البرازيلي نيمار هو الاكثر حظا في الوقت الحالي ليحصد لقب افضل لاعب رغم إصابته في الدور الأول.



من برأيك سيكون افضل لاعب واعد؟



٭ اللاعب بيدري نجم قادم الى الساحة بقوة.



وجائزة افضل حارس لمن ستذهب؟



٭ بيكر حارس منتخب السامبا البرازيلي.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ الفرنسي مبابي.



هل تعتقد ان النجمين كريستيانو رونالدو وميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ نعم، فهما نجمان يتألقان في أي بطولة ومازال لديهما الكثير ليقدماه رغم التقدم بالعمر.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ النجم توني كروس، وأعتقد ان جميعنا افتقد المنتخب الإيطالي.



ما تقييمك لأداء المنتخبات العربية في البطولة؟



٭ كنت اتمنى ان يقدم العرب صورة أفضل من ذلك بالتأهل الى الادوار التالية، وعموما فالمنتخب السعودي قدم أداء جيدا وظهر بشكل جيد خاصة أمام الأرجنتين، وكذلك المنتخب المغربي الذي يضم عددا من اللاعبين الجيدين، أما منتخب قطر فكنت أتوقع منه أفضل مما ظهر به، ومنتخب تونس كان أداؤه متذبذبا رغم الفوز على بطل العالم فرنسا.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة المونديال؟



٭ أشعر بالفخر والاعتزاز لتنظيم قطر الحبيبة لهذا المونديال ونحن جميعا نقف معهم مساندين وداعمين لإظهار الامكانات الفعلية للعرب والخليجيين في القدرة على احتضان الأحداث الكبرى.