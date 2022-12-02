أعلنت وزارة الخزانة الأميركية انها طبقت قرار المحكمة العليا الذي سمح مؤخرا بنقل الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس.



وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس» بأن «وزارة الخزانة التزمت بقرار المحكمة العليا».



ورفض ترامب، الذي أعلن أنه ينوي الترشح للرئاسة في 2024، باستمرار كشف إقراراته الضريبية أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولجأ إلى القضاء لمنع تنفيذ طلب برلماني للحصول على الوثائق للأعوام 2015 إلى 2020.



وبعد مسلسل طويل، سمحت محكمة استئناف فيدرالية لمصلحة الضرائب في نهاية أكتوبر الماضي بإحالة هذه الوثائق الى لجنة مجلس النواب. وقدم قطب العقارات بعد ذلك طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمنع تسليم هذه الوثائق.



وعلقت المحكمة في الأول من نوفمبر المنصرم إرسال الوثائق بانتظار الحصول على عناصر كافية للبت في أسس القضية. وبعدما تلقت حجج الطرفين، رفضت أخيرا طلب ترامب في 22 من الشهر ذاته.