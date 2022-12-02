يتطلع منتخب سويسرا لحسم التأهل لدور الـ 16، حيث يواجه صربيا اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السابعة.



ويمتلك منتخب سويسرا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخه، آمالا كبيرة في الصعود للأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.



ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر، الذي ضمن صعوده للدور المقبل في البطولة، قبل لقائه منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، الذي يتفوق بفارق الأهداف على منتخب صربيا متذيل الترتيب الذي يمتلك نفس الرصيد.



وأصبح الصراع محصورا بين سويسرا والكاميرون وصربيا، لانتزاع ورقة العبور الثانية في هذه المجموعة إلى الدور المقبل برفقة البرازيل.



وافتتح منتخب سويسرا مشواره في البطولة بفوز صعب 1-0 على الكاميرون في الجولة الأولى، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب البرازيلي في الجولة الماضية.



من جانبه، لا يملك منتخب صربيا، الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه تحت هذا المسمى بعدما كان يلعب تحت اسم يوغوسلافيا في أكثر من مناسبة، مصيره في يده، حيث يتعين عليه الفوز على سويسرا في انتظار نتيجة المواجهة البرازيلية - الكاميرونية، من أجل الصعود للدور المقبل.



ويصعد المنتخب الصربي للدور القادم، حال فوزه على سويسرا وتعادل أو خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وهو احتمال يبدو قائما ومنطقيا للغاية لفريق المدرب دراغان ستويكوفيتش.



كما أن الفوز على المنتخب السويسري وكذلك انتصار الكاميرون على البرازيل، ربما يجعل الصعود من نصيب منتخب صربيا، حال تفوقه على المنتخب الكاميروني بفارق الأهداف، الذي سوف يحتكم إليه المنتخبان في ظل تساويهما في رصيد 4 نقاط في تلك الحالة.



واستهل منتخب صربيا مشواره في المجموعة بالخسارة 0-2 أمام البرازيل في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفرط في الفوز على الكاميرون، ليتعادل معه 3-3 في الدقائق الأخيرة.

وستكون هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين منتخبي سويسرا وصربيا في كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت في روسيا قبل 4 أعوام، حيث انتهت المواجهة بفوز السويسريين 2-1 على الصرب.



ستويكوفيتش يرفض الانتقادات.. وياكين: نستحق التأهل



أكد المدير الفني للمنتخب الصربي دراجان ستويكوفيتش، أن مواجهة سويسرا ستكون صعبة وحاسمة، مؤكدا انه لا بد من تحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة لأن منتخب سويسرا منافس منظم، وأطاح بإيطاليا من تصفيات كأس العالم.



وأشار إلى أن منتخب صربيا عليه علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء الكاميرون، لكنه رفض نغمة الانتقادات التي تعرض لها الفريق بعد التعادل مع الكاميرون بنتيجة 3-3 في الجولة الثانية.



وأضاف: «التعادل مع الكاميرون ليس نهاية العالم، نخوض بطولة تنافسية قوية، يجب التحلي بالواقعية، فهل المطلوب من صربيا الوصول إلى نصف النهائي مثلا؟».



ولفت إلى أنه لا يفكر سوى في لقاء سويسرا وأنه غير منشغل بإمكانية مواجهة البرتغال في دور الستة عشر.



من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين ان منتخب صربيا قوي يلعب بطريقة مثيرة للاهتمام، ويمكنه أن يتكيف بسرعة مع طريقة لعب الخصم، ويملك هدافين ومهاجمين جيدين للغاية، ولكننا مستعدون، وسنقدم أفضل ما لدينا، ويجب أن نكون مستقرين على مستوى الدفاع ونبدأ بطريقة أفضل من المباريات السابقة.

وتابع: عملنا كثيرا للوصول إلى هذه المرحلة ونستحق التأهل إلى ثمن النهائي، وأتمنى أن يقف الحظ الى جانبنا، وإذا ما تأهلنا سنكون سعداء وفخورين.