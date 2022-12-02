يسعى منتخب كوريا الجنوبية لاقتناص بطاقة الصعود لدور الـ 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، حينما يلتقي مع منتخب البرتغال اليوم، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في البطولة.



ويخوض منتخب البرتغال المباراة بأعصاب هادئة، بعدما حسم التأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث يتربع على الصدارة برصيد 6 نقاط، إثر فوزه في أول جولتين، لينحصر الصراع على بطاقة الصعود الثانية بتلك المجموعة بين منتخبات كوريا الجنوبية وغانا وأوروغواي.



ويأمل «محاربو التايغووك»، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ 11 في تاريخه، في الحصول على تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب أوروغواي، متذيل الترتيب، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، في حين يوجد منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



وكان منتخب كوريا الجنوبية بدأ مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع منتخب أوروغواي، قبل أن يخسر 2-3 أمام نظيره الغاني في الجولة الماضية.



وسيتعين على البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، مشاهدة مباراة فريقه الحاسمة ضد منتخب بلاده من المدرجات، بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب انتهاء مباراة الفريق ضد غانا، لاقتحامه أرض الملعب واحتجاجه بشكل عنيف ضد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي أدار المباراة، لإطلاقه صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية للمنتخب الكوري.



أما المنتخب البرتغالي، فمن المرجح ألا يدفع فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب بجميع أوراقه الرابحة في المباراة، من أجل إراحة نجومه قبل خوض غمار الأدوار الإقصائية، التي يتطلع المنتخب الملقب بـ «برازيل أوروبا» في المضي قدما بها.

ويكفي منتخب البرتغال الحصول على نقطة التعادل لإنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، وملاقاة وصيف بطل المجموعة السابعة في دور الـ 16.

وظهر المنتخب البرتغالي بمستوى متوسط خلال فوزه على نظيره الغاني 3-2، في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتحسن الأداء نسبيا في المباراة الأخرى، خلال انتصاره على أوروغواي 2-0.



سانتوس: نملك أفضل اللاعبين.. وبينتو: مواجهة صعبة



صرح المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس بأنه سيلعب على الفوز فقط أمام كوريا الجنوبية للحفاظ على المركز الأول في المجموعة.

وأضاف ان المنتخب الكوري لديه مؤهلات كثيرة، ومستواه ممتاز وهو فريق منظم، وكل ذلك مرتبط بأسلوب تدريب باولو بينتو».

وتابع: «يبدو أن بينتو لديه مبادئ مميزة، في غالبية الأحيان قد لا تكون الهجمات سريعة لكنهم لا يتركون المباراة وينفذون الخطة حتى النهاية، وهذا شاهدناه في لقائهم ضد غانا، أظن أنهم مستعدون وسيقدمون مباراة جيدة، أما نحن فعلينا الاستمرار في التطور، أهم شيء ثقتي في اللاعبين، أثق بهم جميعا».

وشدد سانتوس على أنه يأخذ كل مباراة في المونديال على حدة، ويأمل أن يكون اللاعبون جميعا جاهزين، لكن من المهم أن يحصل اللاعبون على راحة لتجنب الإرهاق.

وأضاف: «الشعب البرتغالي يؤكد أننا من أفضل المنتخبات وأننا نملك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم وكلنا نؤمن بذلك».

من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بينتو، صعوبة مواجهة البرتغال، وقال: يجب علينا أن نكمل المسار ونستمر في اللعب بشكل جيد، ويجب علينا أن نعي أن الفريق الخصم قوي جدا، سواء فرديا أو جماعيا وهو من بين أفضل أجيال البرتغال، لكني أؤمن بقدرات فريقي، وأعرف أنهم سيبذلون ما بوسعهم وأنا متأكد من أنهم قادرون على اتخاذ القرارات وهم على أرض الملعب.