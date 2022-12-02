حقق حارس بلجيكا تيبو كورتوا رقما قياسيا بمشاركته أمام كرواتيا، حيث وصل عدد مشاركاته بقميص «الشياطين الحمر» إلى 100 لقاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «7 سور 7» البلجيكي.



وتابع الموقع أنه بذلك دخل كورتوا صاحب الـ 30 عاما إلى نادي الـ 100 بجانب كل من روميلو لوكاكو وإيدين هازارد ودرايز ميرتنز وأكسل فيتسل وتوبي ألدرفيريلد.



ودافع كورتوا عن عرين «الشياطين الحمر» لأول مرة في 15 نوفمبر 2011 في مباراة ودية أمام فرنسا والتي انتهت بالتعادل السلبي وصار الحارس الأساسي لمنتخب بلجيكا منذ 2012.



ويشارك كورتوا في ثالث كأس عالم له، بعد مونديالي 2014 بالبرازيل و2018 في روسيا، كما شارك في يورو 2016 بفرنسا و2020.