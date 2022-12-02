لم يتخد المدير الفني للدنمارك كاسبر هيولماند، قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا، وذلك بعد الخروج المفاجئ من دور المجموعات، حيث صرح: «الآن ليس وقت الاستنتاجات. لم أتخذ قرارا بعد».



وكان المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي بيتر مولر، أعرب مساء الأربعاء عن ثقته في هيولماند، قائلا إن الاتحاد يعتزم تمديد عقده بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.



وقال مولر عقب خسارة المنتخب أمام أستراليا 0-1 في ختام مبارياته بالمجموعة الرابعة: «نحن سعداء للغاية بوجود كاسبر ونعتقد أن لديه الكثير ليساهم به في مساعدة الفريق على المضي قدما في المسابقات المقبلة»، مضيفا: «بصفتي مديرا رياضيا، فإنني أتحمل المسؤولية أيضا. بالطبع، إنه خطأي أيضا لأننا لم نقدم أداء جيدا بما يكفي في تلك النسخة من كأس العالم».



في المقابل، أكد هيولماند أن دعم الاتحاد «لا يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به».