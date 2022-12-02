شكر مدرب منتخب كندا جون هيردمان جميع المشجعين الكنديين، وذلك بعد خروج فريقه خاسرا أمام المغرب ومغادرته المونديال دون رصيد من النقاط، وقال «كانت المرة الاولى منذ فترة طويلة نشارك فيها في هذه البطولة، استمتعنا بها، لاعبونا قدموا اداء جيدا واظهرنا بسالة في المباريات الثلاث، ونفتخر بمشاركتنا وصمودنا وصمود هذا المنتخب الشاب، لقد كانت تجربة مذهلة».



وذكر المدرب الإنجليزي هيردمان أن الهدف الاول زعزع ثقة الفريق، مضيفا «كانت لحظة صعبة علينا وشعرنا بالكثافة في أسلوب لعبهم وبالضغط، لم نفكر بالطريقة التكتيكية في الدقائق العشر الاولى، بدأنا كما بدأنا تقريبا ضد كرواتيا بالمقاربة نفسها، وكنا نحاول ان نطبق النظام نفسه، كافحنا لفترة 20 دقيقة ولكننا عدنا وتكيفنا واظهرنا الصمود لتخطي هذه اللحظات الصعبة، وفي الشوط الثاني تمكنا من تعديل الخطة ولعبنا بروح جديدة وقدمنا لاعبين مخضرمين ونجحنا في تقليص الفارق أمام منتخب يملك خبرة كبيرة في النهائيات وشارك فيها مرات عدة».



من جانبه، أبدى المهاجم الكندي جوناثان ديفيد حزنه على خسارة فريقه، وقال «تعلمنا من هذه التجربة، في فترة معينة لعبنا جيدا، حصلنا على فرص كثيرة دون تمكننا من التسجيل، نملك لاعبين يسجلون مع انديتهم في كل نهاية اسبوع، لا يمكننا تفسير كل شيء».