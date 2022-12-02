يعتقد 71 % من رجال الأعمال التنفيذيين أن الميتافيرس (metaverse) سيكون بمثابة نقلة نوعية للأعمال، وهذا على الأرجح هو سبب دخول كبار رجال الأعمال في هذا العالم بالفعل.

ولكن ما الذي يحمله الميتافيرس من إمكانات بالنسبة للشركات الصغيرة؟

- إن الميتافيرس -بالمعنى الحرفي للكلمة- هو بديل رقمي للعالم المادي الحقيقي. إنه عالم يتحد فيه العالمان الرقمي والمادي ليقدّما للناس تجارب جديدة وغامرة وثلاثية الأبعاد.

- قد يكون الميتافيرس هو الثورة التي نتوقعها من المستقبل، حيث يمتلك إمكانات لا حصر لها في تحسين العائدات ومبيعات العملاء. لذلك، هذا هو الوقت المناسب للشركات للتّعرف على فوائدها، والغوص في هذا العالم الساحر.

كيف من المتوقع أن يُحدث الميتافيرس ثورة في مشهد الأعمال الحالي؟

1- تجربة تسوّق جديدة ومبتكرة

- من المتوقع أن يؤدي الميتافيرس إلى طمس الخطوط الفاصلة بين تجارب التسوّق الرقمية والمادية، مما يخلق نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً للتجارة الإلكترونية.

- إذا نجحت شركات التكنولوجيا الكبيرة في تحقيق رؤيتها؛ سيتمكن العملاء من وضع سماعات رأس الواقع الافتراضي والذهاب إلى مراكز التسوق الافتراضية، والتحدث مع مندوبي المبيعات الرقميين والاستمتاع بتجربة تسوّق مذهلة، كلّ ذلك أثناء البقاء بكل أريحية في منازلهم.

- هذه التجربة من إدخال الواقع المعزز في تجارة التجزئة موجودة بالفعل في سلسلة متاجر Wayfair وIKEA لبيع الأثاث بالتجزئة عبر الإنترنت.

- لذلك، توفر الميتافيرس للشركات الصغيرة فرصة الدخول إلى عالم الواقع الافتراضي وتلبية توقعات العملاء الحالية.

2- نهج جديد لإشراك العملاء

- يوفر الميتافيرس فرصًا جديدة للعلامات التجارية للتفاعل والتواصل مع جمهورها؛ حيث تنظم الشركات فعاليات مباشرة وغامرة مثل الجولات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت ثلاثية الأبعاد.

- وهكذا يمكن للشركات تجربة طرق جديدة لجذب عملائها والحفاظ على مشاركتهم، مما قد يؤدي إلى بناء شراكات قوية ورابحة.

3- شكل جديد من أشكال الدعاية

- مع المحتوى الترفيهي في قطاعات مختلفة، مثل الألعاب الافتراضية، تأتي فرص الإعلان حيث يمكن للشركات عرض إعلاناتها ليراها الناس.

- من خلال عروض المحتوى الغامرة في الميتافيرس، يمكن للشركات تجربة طرق جديدة لجذب انتباه الجمهور من خلال الإعلانات التفاعلية ثلاثية الأبعاد وترك تأثير أكثر عمقًا.

4- زيادة التعرّض لجمهور كبير

- حتى مع سهولة التجارة الإلكترونية، يرغب الناس في القيام بزيارات شخصية إلى المتجر. وهنا تتجلى فائدة الميتافيرس كونه خاليًا من القيود الجغرافية، مما يعني أنه يمكنك تقديم تجربة متجر شخصية لعملائك.

- كشركة صغيرة، يمكن لمتاجر الميتافيرس خفض الاستثمارات في العقارات. كذلك، يمكنك تخصيص متاجرك الافتراضية وفقًا للمعتقدات الأخلاقية والاجتماعية والثقافية لكل فرد والارتقاء إلى مستوى جديد بإضفاء الطابع الشخصي على الويب.