مدير مدرسة بلاط الشهداء الاستاذ علي الظفيري : نشكر سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعوة الكريمة

المدير المساعد لمدرسة بلاط الشهداء د. حامد الشيباني : لم نتوقع الحضور والتواجد لكن "تميم المجد فاجأنا بهذه الدعوة الكريمة"

الاستاذ حمد الكليب : شكرا قطر على التنظيم وعلى الكرم الكبير وهو امر ليس بغريب عليهم