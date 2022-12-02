Note: English translation is not 100% accurate
"الأنباء" ترافق مدرسة بلاط الشهداء قبل التوجه لمباراة البرتغال و كوريا الجنوبية
الجمعة
2022/12/2
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 2189
- مدير مدرسة بلاط الشهداء الاستاذ علي الظفيري : نشكر سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعوة الكريمة
- المدير المساعد لمدرسة بلاط الشهداء د. حامد الشيباني : لم نتوقع الحضور والتواجد لكن "تميم المجد فاجأنا بهذه الدعوة الكريمة"
- الاستاذ حمد الكليب : شكرا قطر على التنظيم وعلى الكرم الكبير وهو امر ليس بغريب عليهم