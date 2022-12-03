أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها ستعلن موقفها من إجازة عقار جديد لعلاج مرض "الزهايمر" في موعد أقصاه الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تأكيد هيئة الغذاء والدواء جاء عقب إعلان شركة (أمريكية يابانية) التوصل إلى إنتاج عقار جديد يسمح بالحد من تدهور حالة المصابين بالزهايمر وهو الإعلان الذي وصفه خبراء بأنه سابقة أولى من نوعها عالميا.

بدوره، كشف المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية عن أن العقار الجديد لعلاج الزهايمر قد أتم جميع التجارب السريرية بعد إجرائه على 1800 متطوع، وأن النتائج التي ظهرت كانت لافتة ومشجعة للغاية.