تراجعت البطالة في إسبانيا بوتيرة كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، بحسب بيانات وزارة العمل الاسبانية.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 33 الف و512 شخصا ليصل إلى 88ر2 مليون شخص، في أدنى معدل للبطالة في أشهر تشرين الثاني/نوفمبر منذ .2007

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية المختلفة، تراجعت البطالة في قطاع الخدمات بواقع 25 الف و83 شخصا وفي الزراعة بواقع 4507 شخصا، وفي الصناعة بواقع 3708، أما في قطاع الانشاءات فقد تراجعت البطالة بواقع 1924 شخصا.

كما أظهرت البيانات أن البطالة بين أوساط الشباب الذي تقل أعمارهم عن 25 عاما تراجعت في تشرين الثاني /نوفمبر بواقع 4182 شخصا بما يمثل 97ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه.