قالت رابطة صناعة الحلوى في ألمانيا إن صناع الحلوى الألمان أنتجوا المزيد من شيكولاتة بابا نويل هذا العام .

وكشفت الرابطة في بيان لها، مشيرة إلى استطلاع أجرته للشركات الأعضاء بها أنه تم إنتاج نحو 169 مليون بابا نويل، وهي زيادة بنسبة 6ر5 % عن العام السابق.

وأوضحت أن متاجر السوبر ماركت المحلية ومتاجر الخصومات والمتاجر الكبرى ومتاجر التجزئة المتخصصة طلبوا المزيد منها، كما أشارت إلى ارتفاع الطلب من الخارج أيضا.

وقال مدير عام الرابطة إنه :"في الأوقات السياسية الصعبة يتضح أن الحلوى هي واحدة من الملذات الصغيرة للحياة اليومية".

وكشفت البيانات أن نحو ثلث هذه الشيكولاته يتم بيعها للخارج ، فيما يباع الثلثان الآخران داخل البلاد.