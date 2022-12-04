منصور السلطان



أحال رجال دوريات أمن العاصمة مساء أول من أمس 3 مواطنين أحدهم «متشبه» بالنساء والآخران مطلوبان لعدة قضايا سرقة بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة إلى الجهات المختصة بعد ضبطهم في منطقة الشويخ الصناعية.

ووفق ما روى مصدر أمني لـ «الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة في منطقة الشويخ الصناعية، تم الاشتباه بسيارة متوقفة وبعد التوجه لها عثر بداخلها على 3 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة بينهم شخص متشبه بالنساء، وبعد إنزالهم من السيارة والاستعلام عنهم، تبين أنهم مواطنون، اثنان منهما مطلوبان على ذمة قضايا سرقة، وبتفتيشهم ذاتيا عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط. وعليه تم اقتيادهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.