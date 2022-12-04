أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، على ألا يقل الرصيد عن 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، علما أن كل 25 دينارا يتم إيداعها تعطي العميل فرصة واحدة لدخول السحب.



وكان الفوز هذا الشهر من نصيب:



فتحية جاسم محمد، فهد جواد الاربش، سيد رضا نيا، اوليسيا شيركاسوفا، عالية أحمد القطامي، نراز الحامض، عيسى يوسف الشمالي، علي حبيب اسماعيل، أحمد حسن محمد، بلال محمد غدار، حسين عبدالأمير الأمير، محمد غلوم عبدالله، صباح محمد النجاده، مقداد عبدالحسين أحمد، صالح شيخ سالم، حمد عبدالله العتيقي، عطا محمد الحاج حسن، نوره راشد العثمان، مهدي سلمان القلاف، ومعالي محمود عزوني.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

علما أن جميع السحوبات تتم بإشراف وزارة التجارة والصناعة، وتعمل وفق معايير وقوانين بنك الكويت المركزي.