مبارك الخالدي



أعلنت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بشكل رسمي عن إشهار تعديلات الجمعية العمومية للنادي العربي، ووجّه مجلس ادارة النادي الشكر لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب والطاقم الفني لجهودهم في تطبيق القانون.



وكانت الجمعية العمومية بالنادي قد أجرت تعديلات على بعض بنود النظام الأساسي بعد استيفاء كافة الشروط القانونية وذلك في اجتماعها المنعقد في 2 من يوليو الماضي، حيث اخذ طريقه للنشر وفق القنوات الرسمية.

وتمنى مجلس الإدارة في بيان رسمي ان يتم تعديل قانون الرياضة لمزيد من الحماية للأندية وأعضاء الجمعيات العمومية متفائلا بنقلة نوعية للرياضة الكويتية.



من جانب اخر، واصل العربي صدارة المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس زين بفوزه على فريق النصر 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأخضر إلى 10 نقاط وبقي العنابي عند رصيده السابق بـ 6 نقاط. سجل للعربي كينجسلي ايدو هدفين، الأول منهما من ركلة جزاء، ونايف حميد.



ولحساب المجموعة ذاتها فاز الساحل على الصليبيخات 3-1 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العربي، سجل للفائز جيوفاني هدفين وراشد فراج من ركلة جزاء.