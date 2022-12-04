هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة لتجاوز نظيره الجهراء في المواجهة التي تجمعهما في الـ7:15 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام لكرة السلة (الدمج)، وتسبقها مباراة تجمع القرين مع العربي في الـ5:15 مساء.



يأمل «البرتقالي» مواصلة انتصاراته بالدوري والوصول إلى النقطة الـ10 لمزاحمة الكويت المتصدر بذات الرصيد من النقاط، فيما يأمل الجهراء الذي جمع 9 نقاط من 4 انتصارات وخسارة عرقلة خصمه، وإلحاق أول خسارة بكاظمة، وتبدو الفرصة سانحة للمدرب الصربي إيفان جيرمج (كاظمة) ونظيره اللبناني أحمد الفران (الجهراء) لاختبار قدرات لاعبيهما قبل المنافسات الحاسمة في الدوري.



وفي المباراة الثانية، تبدو كفة القرين هي الراجحة، رغم المستويات الجيدة التي قدمها لاعبو الأخضر، وتحقيقهـم فوزا مثيرا على القادسية (83-75) نوفمبر الماضي.