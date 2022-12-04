العتيبي: المؤتمر يشمل أكثر من 80 محاضرة و22 ورشة عمل لمحاضرين محليين ودوليين



عبدالكريم العبدالله



كشف وزير الصحة د.أحمد العوضي أن أقسام الجلدية تستقبل نحو 500 ألف مراجع سنويا عبر المؤسسات العلاجية التابعة للوزارة، فضلا عن الخدمات المقدمة في مجال التشخيص، سواء بتوفير الأدوية أو العلاج بالأجهزة الحديثة كالليزر والعلاج الضوئي.



وقال د.العوضي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل صباح أمس، إن مركز أسعد الحمد فقط استقطب العام الماضي أكثر من 10 آلاف مراجع.



وأضاف أن الأمراض الجلدية تحظى باهتمام بالغ من «الصحة»، لافتا إلى الحرص على مواكبة أحدث التطورات في التشخيص والعلاج واستخدامات الليزر الطبية، من خلال التوسع في العيادات التخصصية وتطوير الكوادر الطبية والفنية والهيئة التمريضية، ودعم برنامج البعثات الخارجية للدول المتقدمة للأطباء الكويتيين بالدراسات العليا، بالإضافة إلى برنامج البورد الكويتي للأمراض الجلدية.



وأشار إلى أن المؤتمر المنعقد من 3 إلى 4 ديسمبر الجاري بمركز جابر الثقافي، يشارك فيه العديد من الأطباء والاستشاريين من الكويت والخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا والهند وماليزيا، ويسلط الضوء على كل ما هو جديد، وآخر الاكتشافات العلمية لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، ويمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات، بما يؤدي لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمراجعين، لافتا إلى أن هذه اللقاءات مع الأطباء المتميزين عالميا في مجالهم تتيح فرصة التعرف على التجارب والخبرات في هذا المجال الدقيق بتخصص الأمراض الجلدية.



من جانبه، قال رئيس المؤتمر د.محمد العتيبي إن البرنامج العملي يتألف من محاضرات متنوعة تتناول كل جديد وآخر الاكتشافات العلمية في تشخيص الامراض الجلدية كالأمراض الوراثية والصدفية والأكزيما البنوية والبهاق والثعلبة واستخدامات الليزر الطبية، كما يضم ورش عمل يتم من خلالها تدريب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي والأهلي وأطباء البورد الكويتي للأمراض الجلدية.



وبـيـــن العتيـبـــي ان المشاركات العلمية مـن الجمعــيــــــات الـرسمـيــة لاختصاص الأمراض الجلدية وطب التجميل بخلاصة خبرائها وباحثها تعد أحد مرتكزات المؤتمر، وتم انعقاد ورش عمل وندوات نظمتها رابطة أمراض الجلد للأطباء المتدربين في البورد الكويتي لتدريبهم على اكتساب المهارات العلمية في التعامل مع مختلف أمراض الجلد وعلاجاتها، موضحا ان برنامج المؤتمر يحتوي على أكثر من 80 محاضرة و22 ورشة عمل لمحاضرين محليين ودوليين.



وأكد اهتمام وزارة الصحة بتخصص الأمراض الجلدية حتى بات يضاهي أقسام الجلد بجميع دول العالم، ويعود ذلك لتوفير أحدث الأجهزة والأدوية، ورفع مستوى الأطباء وجودة الرعاية من خلال عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تعتبر فرصة نادرة للتعليم الطبي المستمر وفتح آفاق جديدة للاطلاع على أحدث وسائل العلاج للأمراض الجلدية.



بدورها، قالت نائب رئيس رابطة أطباء الجلدية الكويتية رئيس مجلس اقسام الجلدية بوزارة الصحة د. أطلال اللافي إن الرابطة حرصت على عقد مؤتمر طبي على مستوى عال من العلم والمشاركات بالتنسيق مع الروابط الخليجية ومتحدثين من أوروبا وجميع دول العالم.



ولفتت اللافي إلى أن المؤتمر يقام بمشاركة 45 متحدثا من الكويت ويضم ورش عمل ومحاضرات علمية بالتعاون مع أطباء قطاع الخاص بهدف التعرف على كل مستجدات الأمراض الجلدية من أدوية وأجهزة وغيرها، مبينة وجود عيادات تخصصية في 7 مراكز طبية رئيسية للأمراض الجلدية، ونتمنى التوسع مستقبلا فيها بالتعاون مع مراكز الرعاية الاولية.